شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جريزمان تدعم برشلونة أمام نابولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تشكل عودة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من الإصابة قبل مواجهة برشلونة لنابولي الإيطالي السبت المقبل دفعة كبيرة لفريق المدرب سيتين، ليس لأنه يعزز الكتيبة الهجومية للبارسا فقط، بل لأن لاعب منتخب فرنسا بطل العالم متخصص بالفوز على الفريق الإيطالي إذ هزمه 3 مرات، مرة بقميص أتلتيكو مدريد ومرة بقميص برشلونة في مباراة ودية قبل الموسم على ملعب هارد روك بالولايات المتحدة وكان أول هدف للفرنسي مع البارسا ومرة في ذهاب الدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا في عقر داره بساو باولو في 25 فبراير الماضي.

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