الإمارات.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه حضورياً ويعتمد 33 مبادرة اقتصادية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاثنين، أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات «عن بعد»، وهو الاجتماع الأول أيضاً بعد التشكيل الحكومي الأخير، قائلاً: باركنا في بداية الاجتماع الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل.

وقال سموه: «أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، ولجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة أخي الشيخ حمدان بن راشد، كل التوفيق للفريقين المشرفيْن على الكثير من الملفات الاتحادية الاستراتيجية».

وأكد سموه على أهمية الملف الاقتصادي في بداية الاجتماع، مضيفاً: «اعتماد ٣٣ مبادرة رفعها لنا الوزير الجديد وشكلنا لجنة برئاسته لمتابعة التنفيذ، كما اعتمدنا تعيين أحمد بالهول الفلاسي مسؤولاً عن ملف تنشيط السياحة في الدولة وثاني الزيودي مسؤولاً عن استبقاء واستقطاب المواهب».

وأضاف سموه: «أعدنا تشكيل عدد من المجالس وأصدرنا عدداً من التعيينات الجديدة، وناقشنا هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأهم التغييرات الجديدة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة»، موضحاً: «أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية، ومشاريعنا ستتوالى، والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس/آب الجاري، وليس سبتمبر/أيلول المقبل، وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم، وإنجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف، ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات».