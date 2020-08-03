موارد الشارقة: بدء برامج التدريب الإلكتروني للموظفين لشهر أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تنفيذ سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر أغسطس الجاري في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، والتي تنظمها لموظفي جهات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة من المستويات الوظيفية كافة، حيث تنفذ البرامج بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج WEBEX، ويحصل المتدربون بعد اجتيازها على شهادات تدريبية، وتدرج في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف.

وسيتم خلال أغسطس الجاري تنفيذ 40 برنامجاً تدريبياً هي: التسامح والسعادة الوظيفية، جوانب التميز في القيادة والتأثير، تحفيز الطاقات الإبداعية، العصف الذهني، الاتجاهات الحديثة لشؤون الموظفين، الإدارة القيادية، مسرعات المستقبل، مهارات التحفيز وزيادة الإنتاجية، مهارات السكرتير المتميز، فن الإقناع، إعداد التقارير المالية، التسويق والبصمة المؤسسية، تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير الإبداعي، الذكاء الاصطناعي وبناء أفكار ذكية، إدارة العلاقات العامة، الإبداع والتميز في خدمة العملاء، أطلق إمكانياتك الكامنة، استراتيجيات التميز الإداري، المهارات القيادية لمديري الإدارات، هندسة النجاح المهني والشخصي، الريادة في الخدمات الحكومية، فن التعامل مع الصراعات وذوي المراس الصعب، جودة العمل الإحصائي، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الحكومية، الاتجاهات التنظيمية الابتكارية لتحسين أساليب العمل، الأمن والسلامة المهنية، التثقيف الإداري، مهارات التعامل مع الجمهور متعدد الثقافات، استراتيجية استثمار القدرات الذاتية، تشكيل فرق عمل مبدعة، التخطيط الاستراتيجي المتكامل، إعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي، إدارة نظام شكاوى العملاء، منهجية تصميم المبادرات، فن إدارة المراسلات الإدارية، الاتجاهات الحديثة في صياغة التشريعات، التوجيه والتحفيز للأداء المتميز، إدارة المشتريات، فرق العمل عالية الأداء، احتراف خدمة العملاء.

وقد تم إدراج البرامج التدريبية كافة في نظام إدارة التدريب الإلكتروني، الذي يتم من خلاله استقبال ترشيحات التدريب واتخاذ اللازم بخصوصها، حيث يمكن النظام مسؤولي التدريب بكافة جهات حكومة الشارقة والإمارات الأخرى من الاطلاع على الخطة التدريبية عبر النظام، ومن ثم تعميمها على موظفيهم بجهة العمل للتقدم بالترشح للبرامج المتوافقة ومجالاتهم الوظيفية، ثم تحديد عدد الموظفين الذين سيتم تنسيبهم للبرامج.