شكرا لقرائتكم خبر عن صعود متوسط سعر خام دبي في يوليو إلى 43.278 دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الاثنين: إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في يوليو/تموز إلى 43.278 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياساً إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

(رويترز)

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