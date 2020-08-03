وأفادت قناة "الميادين"، أن فيلم "بيت العنكبوت" الذي تكشف فيه "سرايا القدس"، العديد من العمليات الأمنية النوعية وصراع الأدمغة التي خاضها جهاز أمن السرايا، سيعرض عبر شاشتها مساء اليوم الإثنين الموافق 3– 8 – 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وبينت القناة أن "الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان (بيت العنكبوت) سيكشف الكثير من المشاهد الحقيقية التي تؤكد على قدرة جهاز أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية وتسجيل نجاحات كبيرة في تضليل عناصر الشاباك الذين يعملون ليل نهار لاستهداف المقاومة الفلسطينية".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة الليلة الماضية غارات على مواقع تدريب تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس وأراض زراعية وسط وجنوب القطاع، ما أحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن عملية أمنية معقدة ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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