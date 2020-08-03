البيضاء الليبية... إغلاق المقاهي وصالات الأفراح بسبب كورونا وإجراءات صارمة حيال المخالفين

البيضاء – سبوتنيك. وأكد العميد خالد البسطه في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" على سحب الرخص التجارية لكل من يخالف تعليمات اللجنة.

وقال البسطه: "تطلب منا في هذه الأيام أن نعقد اجتماعا طارئ وعاجل للغرفة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بالجبل الأخضر وضم الاجتماع كل الأجهزة الأمنية والمعنية في بلدية البيضاء بحضور رئيس اللجنة الطبية العليا للجبل الأخضر الدكتور عبدالرحيم مازق ولجنة الرصد الدكتور أحمد بونواره وكذلك المجلس البلدي متمثل في وكيل المجلس عبدالكريم بوزعيتره ومراقب الاقتصاد، ومراقب التعليم."

© Sputnik . Nader Al-Sharif

وأوضح المسؤول الأمني الليبي أن "عند انتشار المرض في بعض المدن المجاورة هناك سيدة من مدينة البيضاء كانت خارج المدينة فعند حضورها كانت تحمل بعض الأعراض وخضعت لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية حيث تبين بأنها تحمل الفيروس وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات والتحاليل لكل المخالطين لهذه السيدة"، موضحاً بأن "اتخذت كل الإجراءات اللازمة وأكثر من 300 مخالط للحالة تم إجراء تحاليل لهم وكانت النتائج كلها سالبة وهناك تحاليل أخرى لهم بعد 14 يوم وهم الان يخضعون للحجر المنزلي".

وأشار مدير مديرية الأمن في الجبل الأخضر إلى أن "الاجتماع الموسع اتخذنا فيه قرارات بإغلاق كثير من الأنشطة منها إغلاق المقاهي بشكل نهائي وإغلاق الصالات الرياضية، وإغلاق صالات المناسبات، بالإضافة إلى إغلاق الساحات الشعبية، ووضع تدابير وقائية صحية في المولات الكبيرة، وفي المساجد"، مشيراً أن "هذا القرار سيتم تنفيذه ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذه الساعة".

وأضاف "نطمئن جميع سكان مدينة البيضاء والمناطق المجاورة أن الأمور كلها تحت السيطرة، وحالة واحدة سجلت بالبيضاء وكل المخالطين إلى هذه الساعة نتائجهم سلبية".

ورداً على سؤال وكالة سبوتنيك، حول اتخاذ الحكومة الليبية منذ مارس / آذار الماضي إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة هذا الفيروس، ولكن لم يلتزم المواطن بكل هذه الإجراءات ما أسباب عدم التزام المواطن، قال البسطه إن "المداخل كانت مقفلة تماما والمقاهي مقفلة وكذلك صالات المناسبات لم يأتي فيها أي انفراج أو أي فتح من وزارة الداخلية ولكن هذه تجاوزات من أصحاب المصالح أو المصلحة في تشغيل صالاتهم ونحن دائما الأمن يعمل في كثير من الأمور لدينا أمور أمنية أخرى ليست جائحة كورونا فقط فهم يستغلوا ظروف معينه بفتح الصالات أو المقاهي أو أي تجمعات أخرى".

© Sputnik . Nader El-shreef Advertisements مدير مديرية الأمن لمدينة البيضاء بالجبل الأخضر العميد خالد ‏البسطه‏

وأكد البسطه على أن "لا يوجد أي تعليمات بفتحهن لازالت التدابير التي قام بها وزير الداخلية قائمة وهذه المرة سوف تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق كل من يخالف، نحن استدعينا مراقب الاقتصاد وسوف يتم سحب الرخص وإغلاق الأنشطة نهائياً والذي لم ينفذ هذه التعليمات والإجراءات سيتم إغلاق المكان وشطب ترخيص مزاولته للأعمال التجارية".

وذكر أن "شكلت لجنة أمنية ستشرف على متابعة القرارات التي اتخذت خلال أجتماعاً اليوم وسنقوم بجولات ميدانية مستمرة"، مطالباً المواطنين "بالالتزام بتعليمات اللجنة لأنها إجراءات صحية وليست أمنية ويجب من المواطن أن يكون في مستوى الوعي وهذه للأسف مفقودة".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي واللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر تسجيل حالة إصابة جديدة وأولى بمدينة البيضاء لأمراه تبلغ من العمر 60 عاما حيث تم وضعها بمركز شحات للأمراض الصدرية بمنطقة المنصورة.

© Sputnik . Nader El-shreef مدير مديرية الأمن لمدينة البيضاء بالجبل الأخضر العميد خالد ‏البسطه‏

يشار إلى أن مديرية الأمن البيضاء بالجبل الأخضر قررت خلال اجتماع اغلاق كافة صالات الأفراح ومحال تأجير الخيام والمقاهي والصالات الرياضية والأسواق الشعبية وسوق السيارات، فضلا عن بعض التوصيات بما فيها تخفيض 50 بالمئة من الموظفين بالدوائر الحكومية وتستمر هذه الإجراءات لمدة 15 يوما.