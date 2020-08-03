شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تسجيل 1258 إصابة بكورونا و 32 حالة وفاة .. وتكشف عن إجمالي الإصابات والمتعافين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” . Advertisements وأضافت الصحة أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 280093 حتى الآن . كما أعلنت الصحة عن شفاء 1972 حالة وتسجيل 32 حالة وفاة جديدة.

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