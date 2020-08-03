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شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الغذاء» تغلق مستودعين لتخزين الأغذية منتهية الصلاحية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الاثنين، عن إغلاق مستودعين في جدة، قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن، دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط ٦٨٣٠ كيلوجرام من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقهما.
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