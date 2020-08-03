Ginlo.. تطبيق يحقق حلمك في دردشة آمنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يسعى تطبيق التراسل الفوري Ginlo إلى جذب المستخدمين إليه من خلال تعزيز مفهوم الخصوصية وحماية البيانات عن طريق إتاحة وظيفة التشفير الكامل للبيانات ووجود أجهزة السيرفر في ألمانيا.



بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق الكثير من الوظائف المعتادة في تطبيقات التراسل الفوري الأخرى، مثل مشاركة المحتويات وإرسال الملفات والتحقق من جهات الاتصال عن طريق أكواد الاستجابة السريعة QR، والرسائل، التي يتم إرسالها في وقت محدد، والتي تتم إزالتها تلقائيا، وقنوات المحتوى وإلغاء القفل عن طريق بصمة الأصابع، بالإضافة إلى وظيفة الدردشة بالصوت والفيديو.

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ولضمان سرية الاتصالات والرسائل لا تقتصر عملية التشفير بتطبيق Ginlo على مسار نقل البيانات من النهاية إلى النهاية، ولكن يتم تشفيرها على الأجهزة الجوالة للمستخدمين، وعلى الرغم من قيام تطبيق Ginlo بالتعرف على المستخدم من خلال الرقم الهاتفي، إلا أنه لا يمكن التعرف عليه من قبل الأطراف الأخرى، وفي الدردشة الجماعية يمكن للمستخدم إخفاء هويته خلف رقم الهوية، إذا رغب في ذلك.

ولا يوجد الكثير من الإعلانات أو عمليات التتبع في تطبيق Ginlo، الذي يتم تمويله من خلال إصدار الأعمالBusiness المدفوع، والذي يوفر للشركات والمؤسسات خدمة تراسل فوري متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

ويتوفر إصدار مجاني للمستخدم العادي من أصحاب أجهزة جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس"، كما يتوفر الإصدار المدفوع Ginlo Business كبرنامج لسطح المكتب للأجهزة المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك، علاوة على توفره كتطبيق لمتصفح الويب، وسيتم إصدار البرنامج بالكامل قريبا تحت ترخيص مفتوح المصدر.