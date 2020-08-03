الأمن يوقف حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عملت قوى الأمن اللبنانية على إيقاف حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 والممثلة فاليري أبو شقرا أن يوم أول من أمس 1 أغسطس بسبب إجراءات الحظر والتباعد الإجتماعي المفروضة خلال جائحة كورونا، وفقا للبيان.



وكانت الإعلامية اللبنانية يمنى شري كشفت من خلال تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أن القوى الأمنية في لبنان أوقفت السبت حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا من رجل الأعمال زياد قائلة: "الدرك ينفذ القانون ويوقف عرس فاليري أبو شقرا ! موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرتو للتلاتا أو للاربعا".

وكانت شري قالت في تغريدة سابقة: "عم شوف عرس فاليري ابوشقرا من بكركي حاليا على إنستغرام!! ألف مبروك وهيي من الصبايا اللي بحبن كتير، بس نحنا ليه قاعدين بالبيت؟؟في إقفال للبلد ولمنع التجمعات أو لاء؟؟! في كورونا وإجراءات أو لا؟!!".

Advertisements

وكان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بياناً جاء فيه: “يحذّر على الراغبين بإقامة حفلات الزفاف الاستمرار بها في الأيام الخاضعة للاقفال التام والتي يمنع فيها منعًا باتًا إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات بما فيها حفلات الزفاف”، وفقاً لمجلة "سيدتي".

وأضاف البيان: “بالتالي فإن أي إذن من أي جهة أو سلطة اتى ممنوع إطلاقًا على أن يصار إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا".

الجدير ذكره أن وزارة الصحة اللبنانية منحت استثناءات لإحياء عدد من حفلات الزفاف، في تباين واضح مع قرار وزارة الداخية.