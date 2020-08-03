طائرات تشارك في إطفاء حريق كبير يهدد ضواحي القدس السكنية... صور وفيديو

وأعلنت الخدمة الصحفية التابعة لإطفاء القدس (التابع للسلطات الإسرائيلية) عن مشاركة 12 فرقة إطفاء و6 طائرات في عمليات إخماد حريق كبير في ضاحية عين كارم بالقدس.

وبحسب البيان، فقد تم إجلاء منطقة مجاورة للحرائق بسبب الدخان الكثيف وعلميات إخماد الحرائق.

واجتاحت النيران الأحراش المجاورة للمناطق السكنية في القدس، وبدأت تهدد السكان والمنازل وأبنية المؤسسات العامة.

وأشار موقع "بانيت بانوراما"، إلى أن الطائرات تعمل على مساعدة رجال الإطفاء لمنع انتشار الحريق ووصوله إلى منشآت طبية وتربوية في المكان.

وتم إخلاء قرية "السويدية" بالكامل، ويعمل رجال الإطفاء حاليا على إخماد الحرائق التي اندلعت بسبب أحوال الطقس الحارة والرياح التي تهب في المكان، وأقيمت غرفة عمليات خاصة لمتابعة تنفيذ عمليات الإطفاء.