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وأضافت: "بناء على تناقص أعداد الإصابة تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ أغسطس الجاري، بما لا يزيد على فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية".
وتابع البيان: "يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات".
وتراجعت إصابات فيروس "كورونا" في مصر دون مستوى المائتين، أمس الأحد، لتسجل أقل مستوى لها منذ أواخر أبريل/ نيسان، بعد اقترابها في حزيران/ يونيو الماضي من ألفي إصابة يوميًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة: "تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف 4 أشهر... كنائس مصر تدق أجراسها وتستقبل الجمهور من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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