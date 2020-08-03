"حماس" تصدر بيانا بعد غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان لها، إن "الغارات تهدف إلى تصدير أزمات الاحتلال الداخلية على أهل القطاع وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة".

وأضاف برهوم، أن "المقاومة الفلسطينية التي تعي جيدا طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات"، مؤكدا أن "سياسات المقاومة في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة الليلة الماضية غارات على مواقع تدريب تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس وأراض زراعية وسط وجنوب القطاع، ما أحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات، فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة.