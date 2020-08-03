رئيس الوزراء العراقي يستقبل "الفتى العاري"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، حامد سعيد، المعروف بـ"الفتى العاري" الذي أحدث اعتداء قوات الأمن عليه غضبا عارما في البلاد.
وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن "سعيد (17 عاما)، الذي تعرض لاعتداء غير أخلاقي وغير قانوني، جرى استقباله من قبل الكاظمي بالعاصمة بغداد".
وأضاف البيان، أن لجنة التحقيق في الواقعة، المشكلة بناءً على أوامر الكاظمي، "قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء".
والأحد، أعلن القضاء العراقي في بيان، إطلاق سراح الفتى سعيد، بعد "مداولات" بين الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان.
ومؤخرا، تداول مغردون عراقيون مقطعا مصورا بشكل واسع، يُظهر عددا من الأشخاص يرتدون زيا عسكريا، وهم يحيطون بفتى جالس على الأرض عاريا تماما، فيما يقوم أحد العسكريين بقص شعره، وآخرون بإهانته بالشتائم.
وكانت العناصر العسكرية، بحسب الفيديو الذي لم يتبين مكان وزمان تسجيله، تستجوب الفتى حول ما إذا كان قد ألقى قنابل على قوات الأمن أم لا.
وأثار الحادث غضبا واسعا في العراق، وشهدت محافظات الوسط والجنوب، الأحد، احتجاجات منددة بحادثة الاعتداء على الصبي، وطالب المتظاهرون فيها بوضع حد لتجاوزات بعض عناصر قوات الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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