ضبط مستودع مُخالف في العزيزية بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفاً يتم بداخله التخزين بطرق عشوائية مخالفة ، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد.

و أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي ، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للإشتراطات في بدروم عمارة سكنية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء تخزين المواد وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى عدم وجود رخصة ،

مبيناً بأنه تم التحفظ على مافي المستودع من مواد و تم إغلاقه فوراً و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد ” المالكي ” حرص أمانة العاصمة المقدسة بتكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وإتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.