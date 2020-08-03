الحج : “الصحة” تتابع إجراءات العزل المنزلي للحجاج عبر “السوار الذكي”

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن ‏وزارة الصحة ستقوم خلال الفترة المقبلة بمتابعة الحجاج والتواصل معهم، ‏أثناء العزل المنزلي لكل حاج على حدة حسب موقعه، وفي أي منطقة بالمملكة.‏‎

وأضاف مشاط بحسب “الشرق الأوسط” أن الحجاج خضعوا للفحص الطبي فور إتمامهم المناسك، ومن ثم غادروا إلى منازلهم.

ومن جانبها شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة استخدام الحجاج للسوار الذكي ‏‏”تطمن”، أثناء فترة العزل المنزلي عقب انتهاء مناسك الحج.‏

وأشارت في رسالة توعوية إلى أن استعمال السوار يهدف إلى متابعة تنفيذ ‏العزل المنزلي للحجاج قبل وبعد موسم الحج، لمتابعة حالتهم الصحية، والتأكد ‏من التزامهم بإجراءات العزل، بالإضافة إلى أن تطبيق” تطمن” يتيح ‏التواصل بين وزارة الصحة والحاج.

وغادر حجاج بيت الله الحرام، مكة المكرمة، أمس، بعد أداء طواف الوداع وإتمام مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، وسط إجراءات صحية احترازية ووقائية مشددة من قِبل وزارتي الصحة والحج والجهات المعنية الأخرى.