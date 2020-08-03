«الصحة» توضح خطوات تعقيم المنزل بعد شفاء المصاب بكورونا

أوضحت وزارة الصحة، كيفية تعقيم المنزل بعد تعافي المصاب بفيروس كورونا «كوفيد – 19».

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنه «بعد التعافي قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها، والعمل على تهوية المكان بشكل جيد، بالإضافة لغسل الملابس جيدًا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات».

جاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المواطنين حول الطريقة المُثلَى لتعفيم المنزل بعد تعافي المصاب بالفيروس.

Advertisements

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن المتعافي من كورونا لا ينقل العدوى ويتم التعامل معه كما يتم التعامل مع أي شخص آخر.

وذكر جساب «الصحة 937» أنه «يمكن للمتعافين من فيروس كورونا الجديد الاستمرار بحياة ما قبل الإصابة، والاستمرار بإرشادات التباعد الاجتماعي ولبس الكمام».

وأوضحت أن المتعافي يعامَل كما يتم التعامل مع أي شخص آخر، بالالتزام باستمرار التباعد الاجتماعي ولبس الكمام مع المتعافين وغيرهم.