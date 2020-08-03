أسرة آل رايح تكرم ابنها العميد المتقاعد/ ظافر بن مانع الأحمري

الخليج – سعيد ابو جلوي : احتفلت أسرة آل رايح بللحمر بإبنها العميد متقاعد ظافر بن مانع آل رايح الأحمري مساعد قائد هيئة الأركان بالقوات المسلحة بعد إحالته للتقاعد وقد صاحب الإحتفال عدد من الفقرات التي أعدت للحفل بحضور جميع أفراد أسرة آل رايح واختتم الحفل بتكريم حافل من أفراد الأسرة لإبنهم ظافر بن مانع …صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ العميد المتقاعد على هذا التكريم

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