شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة خطيرة في تطبيق انستقرام.. يشغل الكاميرا بدون علمك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الخبير التقني سالم الحربي، من ثغرة خطيرة في تطبيق انستقرام تتسب في تشغيل الكاميرا الخلفية دون علم المستخدم.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن المشكلة موجودة لدى من حدثوا النسخه التجريبية لنظام التشغيل (ios 14).
وأضاف سالم الحربي “لا تندفع في تحديث النسخة التجريبية، مشيراً إلى أن شركة انستقرام قالت إنها ليس لديها علم بهذا الشيء، والحل لدى مطوري شركة أبل وهم المسؤولون عن هذه الثغرة”.
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