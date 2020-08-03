لن تصدق.. قطة متورطة في تهريب المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

هربت هرّة احتُجزت في السجن الرئيس في سريلانكا بعد محاولتها تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية اليوم.



وقد رصد الهرة، أول من أمس، مسؤولو الاستخبارات في سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة.

وأضاف المصدر نفسه أن نحو غرامين من الهيرويين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضُبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة.

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وأوردت صحيفة "أرونا" أن الهرة هربت، أمس، من غرفة كانت محتجزة فيها.

ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.

وكان السجن أفاد بزيادة حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة.