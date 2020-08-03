وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته احتجاجاً على أداء الحكومة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي الاثنين استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، منتقداً غياب «إرادة فاعلة» لتحقيق إصلاحات ملحّة يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم خارجي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وقال حتي في بيان «بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية (...) وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين».

وأضاف: «شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة» محذراً «إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع».

وحذر من أن «لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة».

وشكل دياب في مطلع العام الحالي حكومة اختصاصيين، حظيت بدعم رئيسي من حزب الله وحلفائه، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث. (أ ف ب)