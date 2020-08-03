شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تزيد إنتاج النفط مع تقليص تخفيضات أوبك بلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع على البيانات اليوم الاثنين إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.8 مليون برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس/آب مقارنة مع 9.37 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك بلس.
كان منتجو أوبك بلس - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا - اتفقوا على تقليص تخفيضات الإنتاج من أول أغسطس/آب لتصبح 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من 9.7 مليون برميل يومياً.
وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في إطار ذلك الاتفاق.
(رويترز)
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