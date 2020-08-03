نيكاي ينتعش بفعل مكاسب الأسهم الأمريكية وتراجع الين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطعت الأسهم اليابانية موجة خسائر دامت لست جلسات متتالية اليوم الاثنين، مع اقتداء السوق بصعود نظيرتها الأمريكية يوم الجمعة بفضل تقارير قوية لنتائج الشركات، في حين تراجع الين من ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 2.24% عند 22195.38 نقطة، بعد أن فقد 4.6% الأسبوع الماضي. وارتفع 193 سهماً على المؤشر بينما تراجع 32.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.78% إلى 1522.64 نقطة، متعافياً من أدنى مستوى في شهرين وأكبر خسارة في أربعة أشهر التي تكبدها يوم الجمعة.

شملت المكاسب جميع قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين إلا واحداً.

كانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة ارتفعت يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل أبل وأمازون وفيسبوك.

وفي سوق الصرف، تلقى المصدرون دعماً مع تراجع الين إلى 106.40 ين للدولار، مبتعداً عن ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر 104.195 ين المسجلة يوم الجمعة.

وصعد سهم ياماتو القابضة 5.05% بعد أن توقعت الشركة قفزة 43.2% في أرباح التشغيل للسنة المالية.

وقلص سهم موراتا الصناعية مكاسبه ليغلق مرتفعاً 0.02% بعد أن أبقت الشركة على توقعاتها لأرباح تشغيل العام بأكمله دون تغيير.

لكن أسهم مازدا موتور نزلت 2.54% بعد أن توقع صانع السيارات تكبد أرباح تشغيل سنوية.

(رويترز)