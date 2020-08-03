شكرا لقرائتكم خبر عن 5394 إصابة بكورونا في روسيا.. و 509 في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا تسجيل 5394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الاثنين، مما يرفع الإجمالي في أنحاء البلاد إلى 856264، وهو رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم.
وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا، إن 79 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات الرسمية 14207 في البلد البالغ عدد سكانه نحو 145 مليون نسمة.
في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إلى 509 حالات لتصبح 210402 حالة، وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.
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