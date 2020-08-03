صحيفة ألمانية: بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس في حالة «وهن شديد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت صحيفة «باسور نو برسي» الألمانية عن تراجع كبير في صحة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر الذي زار ألمانيا في يونيو / حزيران الماضي، لرؤية أخيه المريض قبل أن يُصاب الآن بدوره بـ «وهن شديد».

ويعاني البابا السابق من مرض «أريسيبيلاس» أو «الحمرة» في الوجه، وهو ناتج عن فيروس يسبب طفحاً جلدياً ونوبات ألم شديد، كما نقلت الصحيفة عن كاتب سيرته بيتر سيفالد. وقالت الصحيفة بحسب سيفالد: البابا الفخري مصاب بوهن شديد، مضيفة: تفكيره وذاكرته متقدان، لكن صوته لا يكاد يُسمع في هذه اللحظة.

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وزار سيفالد البابا السابق في روما، السبت، لتقديم كتاب سيرته إليه، وقال سيفالد: كان البابا الفخري خلال اللقاء وعلى الرغم من مرضه متفائلاً، وأعلن أنه إذا ما استرجع قوته مجدداً، فمن الممكن أن يمسك بقلمه مرة أخرى، ويعود إلى الكتابة.

وزار البابا السابق أخاه الأكبر الكاهن جورج الذي كان مريضاً في ألمانيا في يونيو / حزيران الماضي، وكانت أول رحلة له خارج إيطاليا مُنذ استقالته المفاجئة عام 2013، وتوفي جورج راتزينغر بعد أسبوعين فقط من الزيارة عن عمر يناهز 96 عاماً.

ويعيش البابا السابق واسمه الأصلي، جوزيف راتزينغر، الآن في دير سابق صغير داخل الفاتيكان، ولم يقم البابا السابق المحافظ بأي ظهور علني منذ أن أصبح أول بابا يستقيل مُنذ 600 عام، وقد أرجع استقالته حينها لأسباب صحية.