فيتنام تسجل إصابة محلية وحيدة بـ «كورونا».. والفلبين تعيد فرض إجراءات صارمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفيتنامية، الاثنين، إنه تم تسجيل حالة إصابة محلية جديدة واحدة بفيروس كورونا مرتبطة بالتفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 621 حالة.

واستمرت فيتنام 100 يوم دون تسجيل أي حالات إصابة منقولة محلياً، إلى أن عاد الفيروس للظهور في 25 يوليو / تموز الماضي، وقالت وزارة الصحة: إن فيتنام أجرت 482 ألف اختبار للكشف عن كورونا، ووضعت نحو 103 آلاف شخص في الحجر الصحي، بينما يبلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فيتنام ست حالات.

قالت السلطات المحلية، الأحد، إن الفلبين ستعيد فرض إجراءات للعزل العام أشد صرامة في العاصمة والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوعين، اعتباراً من الثلاثاء، في حين تبذل البلاد جهوداً مضنية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي قفزت إلى أكثر من مئة ألف حالة.

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وقال هاري روك المتحدث باسم الرئيس، رودريجو دوتيرتي: إن الأخير وافق على وضع مانيلا والأقاليم القريبة مثل لاجونا وكافيتي وريزال وبولاكان تحت ما يسمى «بحجر صحي مشدد ومعدل» حتى 18 أغسطس / آب المقبل، ومن المتوقع إغلاق بعض الأعمال وتعطيل بعض وسائل النقل العام في العاصمة التي تخضع حالياً لتصنيف أقل من حيث قيود كورونا.

وجاءت خطوة «دوتيرتي» بعد دعوة، السبت، من 80 جمعية محلية تمثل 80 ألف طبيب ومليوناً من العاملين بالتمريض لفرض إجراءات صارمة، وقالت تلك الجمعيات: إن الفلبين تخسر حربها ضد الفيروس، وحذرت من انهيار نظام الرعاية الصحية مع ارتفاع حالات الإصابة. من جانبه، قال «دوتيرتي» في كلمة بالتلفزيون وجهها إلى العاملين بالقطاع الطبي، الأحد، عقب اجتماع مع أعضاء الحكومة وفريق العمل المكلف بالتصدي للجائحة: سمعتكم، لا تفقدوا الأمل، نعلم أنكم تعبتم.

وسجلت الفلبين، الأحد، 5032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة التي بلغت 103185 حالة، فيما قفز إجمالي الوفيات إلى 2059 حالة، وهذا هو أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة في دولة في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.