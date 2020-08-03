إصابة رئيس وزراء كوسوفو بكورونا.. وهندوراس تمدد الحظر لمواجهة الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس وزراء كوسوفو، عبدالله هوتي، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه سيعزل نفسه لمدة أسبوعين.

وكتب هوتي في حسابه على فيسبوك: خضعت اليوم لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية، لافتاً إلى أنه بدأ عزل نفسه لمدة أسبوعين سيمارس خلالها مهامه من المنزل، وجاء في تعليق هوتي الذي تولى رئاسة الحكومة في مطلع يونيو/حزيران الماضي: لا أعاني عوارض المرض، باستثناء السعال الخفيف.

وعلى غرار بقية دول منطقة البلقان، تسجّل كوسوفو البالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، مُنذ يونيو/حزيران الماضي تسارعاً في وتيرة الإصابات بكوفيد19. وسجلت 249 وفاة بكوفيد-19، ونحو تسعة آلاف إصابة، وكان رئيس القطاع الصحي في كوسوفو، بليريم سيلي، قد حذّر هذا الشهر من أن البلاد يمكن أن تصبح ووهان منطقة البلقان، في إشارة إلى المنطقة التي شهدت أكبر تفش للوباء في الصين، وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي، قضى وزير المحاربين القدامى في البوسنة سالكو بوكفاريفيتش البالغ من العمر 53 عاماً جراء إصابته بكوفيد19.

في سياق متصل، قالت وزارة الأمن في هندوراس، الأحد، إنه سيتم تمديد حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا أسبوعاً آخر حتى التاسع من أغسطس/آب الجاري في محاولة للحد من الجائحة، وفرضت هندوراس في البداية حظر التجول في مارس/آذار الماضي، ويسري يومياً من الساعة الخامسة مساء، حتى الساعة السابعة صباحاً، بالتوقيت المحلي.