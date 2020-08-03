50 ألف إصابة بـ «كورونا» في الهند.. والوباء يطال مسؤولين كباراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل وزير الداخلية الهندي، ورئيسا وزراء ولايتين كبيرتين المستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19، مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند 50 ألفاً لليوم الخامس على التوالي.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة وشؤون الأسرة بالهند، الاثنين، تسجيل 52972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1.8 مليون حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبتسجيل 771 حالة وفاة جديدة، يكون الوباء قد أودى بحياة 38135 شخصاً في البلاد، ومن بينهم وزير في ولاية أوتار براديش توفي، الأحد، ودخل وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، وهو مساعد مقرب لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا الجنوبية المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، كما يتعافى رئيس وزراء ولاية ماديا براديش بوسط البلاد من الفيروس في المستشفى.

ولم يتضح حتى الآن إن كان وزراء آخرون في الحكومة، بمن فيهم وزير المالية، يخضعون حالياً للعزل الذاتي، ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، التي سجلت زيادة قياسية بلغت 57118، السبت، كثفت الهند أيضاً جهودها لإخضاع المزيد من الناس للفحص، والبحث عن لقاح للوقاية من المرض.