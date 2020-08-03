شكرا لقرائتكم خبر عن 18.08 مليون إصابة و 687259 وفاة بكورونا في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر أحدث إحصاء لرويترز، الاثنين، أن أكثر من 18.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 687259 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق مُنذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر /كانون الأول عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 155343 حالة وفاة وأربعة ملايين و684223 حالة إصابة، بينما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 94104 حالة وفاة ومليونين و733677 حالة إصابة.

واحتلت الهند المركز الثالث مسجلة 37364 حالة وفاة ومليوناً و 750723 حالة إصابة، فيما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14128 حالة وفاة و850870 حالة إصابة.

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