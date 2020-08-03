«عونك يا وطن» يعايد العاملين في خط الدفاع الأول بعيد الأضحى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، أطلق فريق «عونك يا وطن التطوعي» حملة وطنية لتقديم الشكر والعرفان إلى خط الدفاع الأول على الجهود التي يبذلونها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مبادرة مجتمعية بعنوان «شكراً على جهودكم».

وبادر الفريق، تعزيزاً لدور «عونك يا وطن التطوعي» في التوعية المجتمعية، وتواصلاً لدوره في تقدير العاملين في خط الدفاع الأول وما بذلوه من جهود جبارة في خدمة الوطن خلال جائحة كورونا، في إطلاق حملة «لا تشلون هم» التي تقوم على توزيع رسائل معايدة وباقات من الزهور على الأطباء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لرسم البسمة على وجوهم في هذه المناسبة السعيدة، وتقديراً للتضحيات التي يقدمونها لحماية المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة أفراده.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم: إن هذه المبادرة تعزز الكلمات العظيمة التي رددها قادتنا خلال أزمة جائحة كورونا، وهي «شكراً خط دفاعنا الأول»، و«لا تشلون هم»، وغيرها التي برهنت على أن علاقة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالشعب علاقة استثنائية تزخر بالعديد من الأدلة والشواهد البليغة على أن الإنسان هو ثروة الوطن الأغلى.

وأوضح ابن حم: «إن كوادرنا الطبية خط دفاعنا الأول قدمت أرقى معاني الانتماء والولاء للوطن، والحرص على أداء المهام المنوطة بها بكل ثقة واقتدار من أجل صون صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع». وثمّن عضو المجلس الوطني السابق الجهود المبذولة من أعضاء فريق «عونك يا وطن التطوعي» التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم كل الدعم لجيشنا الأبيض، وختم بن حم موجهاً رسالة إلى الأطباء في الدولة: سنخرج منتصرين من هذه الأزمة بإذن الله، وبجهودكم الجبارة التي سطرت أروع الأمثلة في البذل والتضحية في سبيل صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقالت سلام القاسم، منسق عام الفريق: إننا نقدم من خلال هذه المبادرة رسالة شكر وامتنان لجميع العاملين في القطاع الصحي على كافة الجهود التي يبذلونها لمكافحة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، حيث إن أفراده يقفون في الصفوف الأمامية، ويُسهمون في تحقيق أمن وصحة وسلامة أفراد المجتمع في وطن الإنسانية.

وأكدت أنه في الإمارات كل ما يمس صحة البشر لا مجال للتهاون معه، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، حفظها الله، حيث تبذل مختلف الجهات المعنية كل الجهود لتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الوباء.