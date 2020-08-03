47.508 إصابات بكورونا في أمريكا.. ومستشارة البيت الأبيض: دخلنا مرحلة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة، الأحد، 47.508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما تم تسجيل 515 وفيات بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها، وشهد إحصاء، الأحد، بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ 60 ألفاً، وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4.665.002 والوفيات 154.834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً جراء الفيروس في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا التي تكافح بقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا، وأعلنت فلوريدا، الأحد، عن وفاة 77 شخصاً بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل إلى 179 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في الولاية إلى 6.920.

في سياق متصل، حذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد، ديبورا بيركس، الأحد، من أن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» فيما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وقالت «بيركس» التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»، إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي ثمارها، لكنها أضافت أن ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، متابعة: لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس، مؤكدة: نحن في مرحلة جديدة.

وأشارت «بيركس» إلى أن الالتزام بالإرشادات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة مثل وضع الأقنعة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي أمور بالغة الأهمية.