«صحة» تقدم خدمات مميزة لكبار المواطنين منها فحوص «كورونا» مجاناً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تولي شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، كبار المواطنين أهمية كبيرة، وتقدم لهم العديد من الخدمات، من أبرزها إجراء المسح للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مجاناً، وخدمة المسح في المنزل، وتوصيل الدواء إلى المنزل، وخدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف، وخدمات الرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية التي تخفف من معاناة كبار المواطنين، وتسهل لهم سبل الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

وأكد محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة للشركة، حرص «صحة» على الارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال: إن «صحة» تقدم لكبار المواطنين الرعاية الصحية التي يستحقونها، وتعمل كوادرها الطبية والفنية والإدارية على تقديم عناية مميزة، كل وفق اختصاصه، وتوفير سبل الراحة لهم، مشيراً إلى أن شركة «صحة» توفر باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة في ما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين الذين لا يستطيعون الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات.

وأضاف أنه، وتنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعطي الشركة الأولوية في حجز المواعيد في مراكز المسح عن طريق مركز اتصال استجابة عبر الرقم 8001717 لتسهيل وصولهم للخدمات، وإجراء المسح لفئة كبار المواطنين مجاناً، سواء للإماراتيين والمقيمين، ممن أعمارهم فوق سن الخمسين عاماً، للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

كما توفر «صحة» خدمة المسح في المنزل لفئة كبار المواطنين، والحوامل وأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة، وذلك من خلال قيام فريق طبي بزيارتهم في المنزل، وإجراء مسحة الأنف للكشف عن فيروس (كوفيد - 19).

وأطلقت الخدمات العلاجية الخارجية كذلك خدمة توصيل الدواء إلى المنزل تحت شعار «نوصلكم.. لا تشلون هم»، وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى كبار المواطنين ومراجعي عيادة الأمراض المزمنة، وفي المرحلة الثانية، أصحاب الهمم، وذلك حرصاً على سلامتهم وتقليل احتمالية إصابتهم بالعدوى.

كما وفرت خدمة الاستشارة الطبية عبر الهاتف.