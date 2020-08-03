بحث التعاون بين أكاديمية سيف بن زايد وشرطة بيلاروسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت أكاديمية سيف بن زايد وشرطة بيلاروسيا فرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب الشرطي والأمني.

جاء ذلك خلال لقاء العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه بيورسلاف تشركاسكي ضابط ارتباط الشرطة البيلاروسي.

(وام)

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