شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تشن غارات على غزة.. وتستهدف مجموعة مسلحة في الجولان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الطيران «الإسرائيلي» غارات على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه «إسرائيل»، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الاثنين.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الأحد، أنه تم إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو «إسرائيل» اعترضتها منظومة القبة الحديدية، وقال بيان الاحتلال: إنه رداً على ذلك أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى استهداف بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس، وتعود آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه «إسرائيل» إلى مطلع يوليو/تموز الماضي.
في سياق متصل، أعلن الجيش «الإسرائيلي»، أنه استهدف مجموعة مكونة من أربعة مسلحين كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة على سياج أمني عند الحدود مع سوريا، في جنوب مرتفعات الجولان، وقال في بيان: أطلق جنودنا وطائرة النار باتجاه المجموعة وتم تحديد إصابات.
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