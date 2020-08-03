إیران تضع شرطا مقابل السماح للعراقیین بدخول أراضیها

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وقالت وزارة النقل العراقیة، في بيان لها، إن "المسؤولین الإیرانیین فرضوا علی المسافرین القادمین من العراق جلب فحص معین یثبت سلامتهم من الإصابة بفیروس کورونا".

وأوضحت: "نود إعلامكم بأنه تم إبلاغنا من قبل السلطات في مطار طهران أنه علی جمیع المسافرین القادمین إلی مطار طهران علی متن جمیع النواقل یجب أن یکون لدیهم فحص (PCR) یثبت سلامتهم من فیروس کورونا"، مشيرة إلی أنه "سیتم المباشرة بهذا الإجراء اعتبارا من یوم غد الثلاثاء المصادف الرابع من أغسطس/آب 2020".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد أن بلاده لن تسمح بأن ينطلق أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، موضحًا أن العلاقات بين بغداد وطهران تعتمد على مبدأ التعاون والابتعاد عن أي محاور.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "العراق توّاق لبناء علاقات جيدة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، موضحًا أنه "تم مناقشة التطورات الإقليمية وسبل مواجهة تأثير وباء كورونا خلال الزيارة". وتابع الكاظمي: "لقد قاتلنا داعش وكانت إيران من أول الدول التي وقفت مع العراق، وهذا الموقف، العراق لن ينساه... لهذا السبب وقفنا بجوار إيران لتجاوز أزمتها الاقتصادية".