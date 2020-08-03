- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حوت ضخم يسحق سائحة بذيله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
نُقلت سائحة كانت تغطس قبالة ساحل شمال غربي أستراليا جواً إلى المستشفى في حالة خطرة، بعدما تعرضت لضربة ذيل حوت ضخم، وفق ما قال مسعفون اليوم.
وكانت الضحية تستكشف المنطقة قرب "نيغالو ريف" المدرجة في قائمة التراث العالمي في المحيط الهندي عندما ضربها ذيل أحد الحيتان العملاقة.
وقالت خدمات إسعاف سانت جون لوكالة فرانس برس إنها نقلت المرأة إلى مطار ناءٍ لنقلها بشكل طارئ إلى بيرث وتقديم العلاج لها.
وأوضح ناطق باسم خدمات الاسعاف أن الشابة "أصيبت بجروح في الصدر"، ويُعتقد أنها في "حالة خطرة لكن مستقرة" بعدما أصيبت "بضربة ذيل الحوت".
وأفادت تقارير أخرى بأن الشابة البالغة من العمر 29 عاماً تعرضت لضربة من قرش، أكبر سمكة في العالم يمكن أن يصل طولها إلى 15 متراً.
كانت هذه تفاصيل خبر حوت ضخم يسحق سائحة بذيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.