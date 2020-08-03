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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء اليابان يخلع كمامة مثيرة للجدل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، أنه توقف عن ارتداء الكمامة التي ترعاها الحكومة، والتي أثارت انتقادات لسوء جودتها وبطء تقديمها للجمهور، لأن هناك خيارات مختلفة أصبحت متاحة.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه منذ أول من أمس توقف آبي عن ارتداء ما أصبح يُعرف باسمAbenomask، وهو قناع وجه صغير من القماش القابل للغسل سخر منه المنتقدون كرمز لسياسة خارج المسار ضد جائحة كورونا. وبدأ رئيس الوزراء يرتدي الكمامة المثيرة للجدل، التي تتحرك على وجهه، في أبريل.
وقال آبي للصحفيين، وهو يرتدي كمامة تغطي الجزء السفلي من ذقنه: "هذا أيضاً قناع من القماش. بما أن الأقنعة المختلفة متاحة الآن، أود أن أطلب من جميع الأشخاص التعاون في منع العدوى"، عن طريق ارتداء أقنعة الوجه.
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