المدير السابق للطاقة الذرية الدولية: الطريقة المهنية التي رأيتها في مشروع «براكة» تفيض بالاحترام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس المجلس الاستشاري الدولي السابق، هانز بليكس، أن بدء تشغيل المحطة الأولى من المحطات الأربع في براكة، يرسل للعالم أجمع والمتعطش للكهرباء، رسالة قوية بأن الطاقة الموثوقة يمكن إنتاجها بتكلفة مجدية وبدون انبعاثات كربونية ولا زيادة خطر الاحتباس الحراري.

وقال في بيان له: وكرئيس سابق للمجلس الاستشاري الدولي لمشروع محطات براكة، يسعدني أن أهنئ حكومة أبوظبي وشعبها لاستخدامهم العلوم والتكنولوجيا الحديثة من أجل دفع عجلة التنمية، مضيفاً: إن الطريقة العملية والمهنية التي رأيتها في المشروع أو التي تتبعها الحكومة والجهات المسؤولة تفيض بالاحترام والثقة.

وتابع: لقد استفادوا بشكل كامل من الخبرة النووية العالمية الواسعة، من المعرفة التي تقدمها الشركات الكورية إلى النصائح والمراجعات والخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين وغيرهم، فأصبحوا بذلك نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى التي ترغب في الدخول لصناعة الطاقة النووية الحديثة.