«اقتصادية دبي» تستقبل 104 آلاف مكالمة خلال فترة الإغلاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت هنادي عيد، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في «اقتصادية دبي»، أن مركز الاتصال تلقى نحو 103,860 مكالمة خلال فترة توقف العمل في معظم القطاعات بسبب جائحة فيروس «كورونا»، والممتدة من مارس / آذار حتى يونيو/ حزيران الماضي على الأرقام الرسمية لمركز الاتصال، مشيرة إلى أن المركز يعد إحدى القنوات الرئيسية التي خصصتها الدائرة للتواصل مع متعامليها من أفراد وشركاء ومجتمع، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب للتعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة.

زيادة 180%

ولفتت إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المكالمات الواردة للمركز خلال هذه الفترة من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبنسبة نحو 180%، وذلك بسبب تأثير جائحة «كورونا» في الدولة، وإعلان برنامج التعقيم الوطني، والإعلان عن الإغلاق العام لمعظم الخدمات في الدولة، باستثناء القطاعات الحيوية، وهو ما خلق لدى المتعاملين الكثير من الاستفسارات عن الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الظروف.

خدمات البريد الإلكتروني تنمو 200% إلى 27 ألفاً

كما استقبل المركز من خلال البريد الإلكتروني نحو 27,395 بريداً إلكترونياً بزيادة 200% في عدد الرسائل الواردة للمركز خلال هذه الفترة من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.

كما أضافت عيد، أن موظفي مركز الاتصال مدربون للتعامل الفوري مع المكالمات والرسائل الواردة، والرد عليها في مدة زمنية محددة وبشكل احترافي، وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتقوم الدائرة بالمتابعة الآنية لأداء المركز والمؤشرات الخاصة به من خلال الشاشات التفاعلية والمتابعة المستمرة لحجم المكالمات والرسائل وطبيعتها، وتسجيل وتحويل الشكاوى والحالات للفريق المعني من خلال نظام الـ «CRM»، وإدارة التحديث المستمر على المعلومات المتعلقة بـ «كوفيد-19»، من خلال إطلاع و تدريب الموظفين على المعلومات المتغيرة في هذا الخصوص.

وعن أبرز الاستفسارات التي وردت لاقتصادية دبي عبر مركز الاتصال خلال فترة جائحة «كورونا»، ذكرت عيد أن أغلبها كانت عن شروط الإغلاق ومعاودة النشاط للمنشآت المختلفة بالإمارة، والتسهيلات المقدمة من قبل الدولة لمجتمع الأعمال لمجابهة الجائحة.