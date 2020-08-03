مخاوف زيادة إنتاج «أوبك بلس» تهبط بأسعار النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بفعل المخاوف من تخمة المعروض في الوقت الذي تتجه فيه «أوبك» وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس/ آب، بينما ينبئ تنامي إصابات «كوفيد-19» في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتاً أو 0.8% لتسجل 39.93 دولار.

وكان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو/ تموز في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر إبريل/ نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس «كورونا».

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في «نيسان للأوراق المالية»: «القلق يساور المستثمرين حيال تخمة المعروض حيث من المقرر أن تبدأ «أوبك+» تقليص تخفيضات الإنتاج هذا الشهر ومن المرجح أن يشجع تعاف في أسعار النفط من مستويات قياسية منخفضة منتجي النفط الصخري الأمريكيين على زيادة الإنتاج كما تثقل المخاوف حيال عودة إصابات فيروس «كورونا» للارتفاع كاهل أسواق النفط أيضاً».

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أكثر من مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين قيوداً طوعية إضافية على المعروض فوق المبرم في اتفاق بقيادة أوبك.

واستقر إنتاج النفط الروسي دون تغير في يوليو/ تموز مقارنة مع مستويات يونيو/ حزيران، حسبما ذكرته وزارة الطاقة. ومن المقرر أن تزيد مجموعة «أوبك+»، الذي تضم «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، الإنتاج في أغسطس/ آب، لتضخ حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إضافية في المعروض العالمي.

رويترز