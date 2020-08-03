205 ملايين أرباح «دبي للاستثمار» خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة «دبي للاستثمار» أرباحاً صافية 205 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح بلغت 353 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبتراجع 42%.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح الصافية إلى المكاسب التي تحققت لمرة واحدة من عملية استحواذ في الفترة السابقة، إلى جانب تأثير جائحة «كوفيد-19».

وبلغ إجمالي دخل الشركة لفترة الأشهر الستة الماضية 1.37 مليار درهم، في حين وصل إجمالي أصولها إلى 21.46 مليار درهم في نهاية الربع الثاني 2020.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»: «تشير نتائج النصف الأول من العام إلى تمتع الشركة بدرجة كافية من المرونة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة والصعبة».

وأضاف ابن كلبان قائلاً: «لقد كانت استثمارات الشركة الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات، ونموذج أعمالها القوي من العوامل الرئيسية في مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا، ونقوم بمراجعة هيكل التكلفة للشركة ونطمح للمزيد من التحسن».