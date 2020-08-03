الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد لأول مرة في التاريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، الاثنين، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات «كوفيد-19»، لكن ارتفاعاً في الدولار حدّ من المكاسب.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1992.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في «سي.إم.سي ماركتس»: «المعنويات تتدهور في شتى الأسواق نظراً لتنامي معدلات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» الذي يعدّ مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضاً».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1% ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.

(رويترز)