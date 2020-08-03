شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد دعمها للإمارات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، عن مباركته لدولة الإمارات على بدئها العمليات التشغيلية في المحطة الأولى في براكة.

وأكد في تصريح له، دعم الوكالة للإمارات والدول الأخرى التي تسعى لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، والتي تؤدي دوراً رئيسياً في توفير طاقة صديقة للبيئة وبأسعار معقولة وتساهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ.

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