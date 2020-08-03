شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست العراقي عادل كاظم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي توفي السيناريست العراقي عادل كاظم، في العاصمة العراقية بغداد، عن عمر ناهز 80 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض عضال. ويعدّ كاظم واحداً من أهم كتَّاب الدراما العراقية، ولم تزل الأعمال التي كتبها عالقة في ذاكرة العراقيين، ومن أبرزها: «النسر وعيون المدينة»، «الذئب وعيون المدينة»، «الأحفاد وعيون المدينة»، «بنت المعيدي»، «حكايات المدن الثلاث». كما كتب مجموعة من المسرحيات المهمة أبرزها: «الطوفان»، «المتنبي»، «مقامات أبي الورد»، «نديمكم هذا المساء»، «المومياء».

ونعى الاتحاد العام للأدباء والكتَّاب العراقيين الراحل.

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