وبحسب موقع "آفيا برو"، فإن طائرة هليكوبتر من طراز "مي 25" مرت على ارتفاع منخفض للغاية، واقتربت من ملامسة الأرض تقريبًا.
وقال الموقع إن الفيديو يظهر طائرة هليكوبتر من طراز "مي 25" تابعة لسلاح الجو السوري، حلقت على ارتفاع منخفض للغاية.
وأضاف أنه تم التقاط الفيديو من زاوية غير عادية مباشرة من قمرة القيادة للمركبة القتالية المروحية، مما يجعلها ملفتة للنظر.
ووفقا لموقع، فإنه ليس كل طيار يمكن أن يتباهى بهذه القدرات، لأن أي خطأ أثناء الطيران على ارتفاع منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن تفاديها وإصلاحها، ومع ذلك، من الواضح، أن الطيارين السوريين أتقنوا هذه التقنية العسكرية بشكل مثالي وناجح في التعامل معها حتى في أصعب الظروف.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة احترافية جوية من قائد مروحية سورية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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