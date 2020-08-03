تركيا: الاتفاق النفطي بين "قسد" وشركة أمريكية غير شرعي و"تمويل للإرهاب"

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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الخارجية في بيان أنها "تأسف لدعم الولايات المتحدة لاتفاق النفط المبرم بين شركة أمريكية وقوات سوريا الديمقراطية"، وتعتبره "خطوة لتمويل الإرهاب وغير مقبول وليس له أي أساس شرعي".

وتابع البيان أن "تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي يظهر أطماعه في الاستيلاء على ثروات الشعب السوري من خلال توقيع اتفاق مع شركة أمريكية"، وأوضحت أنقرة أن البيان جاء بعد التقارير الإعلامية حول عقد اتفاق بين "قسد" وشركة النفط الأمريكية "دلتا كريسنت إنرجي".

وكانت الخارجية السورية قد أعربت في بيانا عن إدانتها للاتفاق المبرم والمتعلق بحقول شمال شرق سوريا، واعتبرته "سرقة للنفط"، وذلك في أعقاب تقرير لقناة "الحرة" الأمريكية أكدت فيه أن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، وقع اتفاقا مع شركة نفط أمريكية من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة.

ولم يذكر بيان للوزارة نشرته وسائل الإعلام الحكومية اسم الشركة الضالعة في الصفقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف انتزع مساحات من شمال وشرق سوريا من قبضة تنظيم "داعش" بمساعدة الولايات المتحدة.