سرقة مقتنيات ثمينة من منزل موظف كويتي بارز

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ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل الحادثة التي سجلت تحت عنوان سرقة عن طريق اقتحام غرفة وكسر بابها وبرقم 8/2020 جنايات قرطبة أن مواطنا من مواليد 1972 ويعمل في جهة مهمة قال في أفادته أن منزله تعرض للسرقة وأفاد بأن المسروقات عبارة عن مجوهرات ذهب قيمتها 50 ألف دينار.
وأضاف المصدر: "انتقل رجال المباحث إلى منزل المواطن حيث تبين أن المسروقات لم تكن مراقبة بكاميرات يمكن الاستفادة منها في تحديد اللصوص وأنها كانت داخل دولاب بمنزل المجني عليه. وبسؤال المجني عليه إذا ما كان يتهم أحدا رفض توجيه الاتهام لأحد".
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