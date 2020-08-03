"النهضة" التونسية تكشف حقيقة إمامة راشد الغنوشي لصلاة الجمعة في "آيا صوفيا"

واعتبر مكتب الإعلام بحركة النهضة التونسية، في بيان له، أن "ما تناقلته بعض المواقع والصفحات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي عار من الصحة، وأنه لا زيارة لراشد الغنوشي لتركيا أصلا في قادم الأيام".

وأقيمت في 25 يوليو/تموز الماضي، أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس التركي رجب طب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الماضي، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.