وزير الداخلية التركي يهنئ مسؤولي الأمن في عفرين بمناسبة العيد

هطاي/ الخليج 365

هنأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، هاتفيًا، مسؤولي ورجال الأمن العاملين في منطقة عفرين السورية (شمال غرب)، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأجرى حسين ييمان، النائب عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، زيارة إلى قوات الشرطة والدرك التركيين العاملين في عفرين.

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ورافق ييمان خلال الزيارة قائمّقام قضاء قوملو بولاية هطاي التركية (جنوب) أركان قاياباشي.

وخلال الزيارة، أجرى ييمان اتصالًا هاتفيًا مع وزير الداخلية، الذي تحدث بدوره مع مسؤولي الشرطة والدرك وهنأ من خلالهم قوات الأمن في منطقة عمليات "غصن الزيتون" بمناسبة حلول شهر الأضحى المبارك.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.

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