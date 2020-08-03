وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته رسميا إلى رئيس الحكومة

بيروت/ الخليج 365

قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الإثنين، استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب، وفق مصدر بالسراي الحكومي.

وافاد المصدر الذي يعمل بمقر الحكومة وسط بيروت، بأن حتّي تقدم باستقالته من منصبه إلى دياب صباح الإثنين.

فيما رصد مراسل الخليج 365 مغادرة "حتّي" السراي الحكومي دون الإدلاء بتصريحات.



ومن المتوقع أن يعقد حتّي بعد قليل مؤتمرا صحافيا لشرح أسباب استقالته.



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ومساء الأحد، أفاد مصدر بالخارجية اللبنانية، بأن سبب الاستقالة يتمثل في "هروب من الواقع" (دون تفاصيل)، إضافة إلى "عدم تقدّم الحكومة في عملها".



وشدد في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته على أن الاستقالة "نهائية لا عودة فيها".



ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد

المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.